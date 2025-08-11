Krivična prijava protiv osumnjičenog iz okoline Vranja: Šibicom zapalio žbun pa požar zahvatio tri sela

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Policija će podneti krivičnu prijavu protiv stanovnika okoline Vranja (59) zbog sumnje da je u selu Suvi Dol krajem jula šibicom zapalio žbun od čega se požar proširio na to i dva okolna sela, saopštila je danas lokalna policija.

U saopštenju Policijske uprave Vranje on je osumnjičen za teško krivično delo protiv opšte sigurnosti. "On je, kako se sumnja, 26. jula u selu Suvi Dol šibicom zapalio žbun, a požar se potom proširio na ovo i okolna sela Mečkovac i Moštanica, zahvativši stambene i poljoprivredne objekte, građevinske i poljoprivredne mašine, voćnjake, vinograde, šume, vozila", navodi se u saopštenju.
