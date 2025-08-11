Studenti objavili kalendar protesta za ovu nedelju - u Beogradu, Novom Sadu i Nišu

Studenti u blokadi objavili su "kalendar protesta" koji će ove nedelje biti organizovani u Beogradu i Novom Sadu, kao i u Nišu, gde će u nedelju, 17. avgusta biti održan studentski protest "Srbija DOO".

U Beogradu će večeras u 20 časova, u ogranizaciji zbora Zvezdara, na uglu Batutove ulice i Bulevara kralja Aleksandra biti održan protest "Niko nije sam", naveli su studenti na svojim društvenim mrežama. U utorak, u 20 časova zbor Konjarnik organizuje protest "Ko je odgovoran?" u Ustaničkoj ulici, dok će u isto vreme na plato-parkiću kod Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija zbor Zvezdara organizovati upoznavanje sa "Društvenim frontom.