Studenti objavili kalendar protesta za ovu nedelju - u Beogradu, Novom Sadu i Nišu

N1 Info pre 55 minuta  |  Beta
Studenti objavili kalendar protesta za ovu nedelju - u Beogradu, Novom Sadu i Nišu

Studenti u blokadi objavili su "kalendar protesta" koji će ove nedelje biti organizovani u Beogradu i Novom Sadu, kao i u Nišu, gde će u nedelju, 17. avgusta biti održan studentski protest "Srbija DOO".

U Beogradu će večeras u 20 časova, u ogranizaciji zbora Zvezdara, na uglu Batutove ulice i Bulevara kralja Aleksandra biti održan protest "Niko nije sam", naveli su studenti na svojim društvenim mrežama. U utorak, u 20 časova zbor Konjarnik organizuje protest "Ko je odgovoran?" u Ustaničkoj ulici, dok će u isto vreme na plato-parkiću kod Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija zbor Zvezdara organizovati upoznavanje sa "Društvenim frontom.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Gde su najavljeni protesti za ovu nedelju u Beogradu, Novom Sadu i Nišu?

Gde su najavljeni protesti za ovu nedelju u Beogradu, Novom Sadu i Nišu?

Danas pre 56 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NišNovi SadZvezdara

Društvo, najnovije vesti »

Drecun: Dok se ne izabere nova vlast na Kosovu, dijalog Beograda i Prištine besmislen

Drecun: Dok se ne izabere nova vlast na Kosovu, dijalog Beograda i Prištine besmislen

N1 Info pre 30 minuta
Više od 1.000 krava i konja na Suvoj planini opet bez kapi vode, „piju“ je iz blata u bazenima: Niška odbornica Tamara…

Više od 1.000 krava i konja na Suvoj planini opet bez kapi vode, „piju“ je iz blata u bazenima: Niška odbornica Tamara Milenković Kerković

Danas pre 6 minuta
Drecun: Dok se ne izabere nova vlast na Kosovu, dijalog Beograda i Prištine besmislen

Drecun: Dok se ne izabere nova vlast na Kosovu, dijalog Beograda i Prištine besmislen

Danas pre 21 minuta
Poslodavci vape za radnom snagom u ova četiri sektora: IT i dalje u vrhu, ali više nije broj jedan – ovo su natraženiji…

Poslodavci vape za radnom snagom u ova četiri sektora: IT i dalje u vrhu, ali više nije broj jedan – ovo su natraženiji radnici u Srbiji

Nova pre 36 minuta
Pao deo nadstrešnice na Klinici za onkologiju UKC u Nišu

Pao deo nadstrešnice na Klinici za onkologiju UKC u Nišu

Nedeljnik pre 36 minuta