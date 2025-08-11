Veliki šumski požari u Crnoj Gori i požar kod Komanskog mosta u Podgorici

Naslovi.ai pre 7 minuta

Požari ugrožavaju naselja u Crnoj Gori, uz pomoć Srbije i Hrvatske u gašenju. Novi požar kod Komanskog mosta otežava jak vetar.

U Crnoj Gori besne veliki šumski požari na više lokacija, uključujući Čanj, Bijelo Polje, Podgoricu, Nikšić i okolinu. Požar u Čanju, koji je nastao nakon zapaljenja automobila u Buljarici, proširio se do plaža i preti stambenim objektima. Barski vatrogasci i Vojska Crne Gore angažovani su na gašenju, dok jak severni vetar otežava intervenciju. Telegraf N1 Info Mondo Blic

U Bijelom Polju požari su aktivni na nepristupačnim terenima Žuber i Biokovac-Grab, ugrožavajući kuće i objekte. Vatrogasci, uključujući aviohelikoptersku jedinicu MUP-a, danonoćno rade na terenu. Policija je identifikovala državljanina Albanije H.D. kao osumnjičenog za podmetanje požara kod Buljarice, ali on neće odgovarati zbog samozapaljenja vozila. Telegraf RINA Alo Kurir Alo B92 Dnevnik Alo

U okolini Podgorice, naročito u naseljima Đurkovići i Rogami, požari su zahvatili kuće i izazvali evakuacije. Ekipe vatrogasaca i Vojska Crne Gore aktivno gase vatru, dok je jedan vatrogasac povređen u eksploziji tokom intervencije. Danas Nova Telegraf Mondo

U Nikšiću su aktivni požari na više lokacija, uključujući Sjenokose, Dugu, Bukovik, Zakraj, Goliju i Župu. Vatrogasci su raspoređeni na terenu kako bi sprečili širenje vatre i zaštitili kuće i imovinu meštana. Teške vremenske prilike, visoke temperature i jak vetar otežavaju gašenje. Kurir Nova N1 Info Novi magazin

Ka selu Cerovice vatra se širi, preteći prvim kućama, dok je u Piperima požar uglavnom stavljen pod kontrolu. Kod Komanskog mosta u Podgorici večeras je izbio novi požar na livadi i auto-otpadu, gde su eksplodirale dve plinske boce. Jak vetar rasplamsava plamen i vetar nosi gust dim iznad Donje Gorice. Policija je blokirala prilaze i preusmerava saobraćaj. Kurir Mondo

Srbija je, po nalogu predsednika Aleksandra Vučića, uputila međunarodnu humanitarnu pomoć Crnoj Gori u vidu helikoptera Kamov i sedam pripadnika MUP-a za gašenje požara. Hrvatska će od sutra poslati kanader za pomoć u gašenju. Euronews N1 Info B92 Aero.rs RTS

Premijer Crne Gore Milojko Spajić izrazio je zahvalnost vatrogascima za hrabrost i požrtvovanost u borbi protiv požara. Blic Mondo Alo

U Nišu, u selu Čapljinac, izbio je požar koji ugrožava porodične kuće. Snimci pokazuju da je vatra progutala čitav objekat, a vatrogasci i dobrovoljci gase požar. Mondo Južne vesti