Ministarstvo odbilo da izda upotrebnu dozvolu za objekte na brzoj pruzi ka Mađarskoj

Nova pre 2 sata  |  Autor: Nova ekonomija
Ministarstvo odbilo da izda upotrebnu dozvolu za objekte na brzoj pruzi ka Mađarskoj

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije odbilo je zahtev Infrastruktura železnice Srbije da izda upotrebnu dozvolu za signalno-sigurnosnu i telekomunikacionu opremu sa pratećim objektima na deonici brze pruge od Novog Sada do Kelebije, objavila je danas Nova ekonomija.

Kako je navedeno u rešenju Ministarstva od subote, 9. avgusta, zahtev Infrastruktura železnice Srbije odbačen je zbog nedostataka u dokumentaciji, prenosi Nova ekonomija. Infrastruktura je tražila upotrebnu dozvolu za izvedene radove na katastarskim parcelama u Novom Sadu, Kisaču, Stepanovićevu, Zmajevu, Vrbasu, Lovćencu, Malom Iđošu, Bačkoj Topoli, Žedniku, Naumovićevu i Subotici. Ministarstvo je u 37 tačaka navelo sve nedostatke u dokumentaciji. Između ostalog,
