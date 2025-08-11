Nova ekonomija: Ministarstvo odbacilo zahtev za izdavanje upotrebne dozvole za prugu ka Mađarskoj

Moj Novi Sad pre 2 sata
Nova ekonomija: Ministarstvo odbacilo zahtev za izdavanje upotrebne dozvole za prugu ka Mađarskoj

Ministarstvo građevinarstva odbilo je zahtev Infrastruktura železnice Srbije da izda upotrebnu dozvolu za signalno-sigurnosnu i telekomunikacionu opremu sa pratećim objektima na deonici pruge od Novog Sada do Kelebije.

Kako se navodi u rešenju Ministarstva od subote, 9. avgusta, zahtev A.D. Infrastruktura železnice Srbije odbačen je zbog nedostataka u dokumentaciji. Infrastruktura je tražila upotrebnu dozvolu za izvedene radove na katastarskim parcelama u Novom Sadu, Kisaču, Stepanovićevu, Zmajevu, Vrbasu, Lovćencu, Malom Iđošu, Bačkoj Topoli, Žedniku, Naumovićevu i Subotici. Na spisku katastarskih opština u rešenju navode se Novi Sad I, K.O. Novi Sad IV, K.O. Kisač, K.O.
