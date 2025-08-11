Vozači, izbegavajte duža putovanja u najtoplijem delu dana, pravite pauze da ohladite vozila

Vozači bi trebalo da izbegavaju duža putovanja u najtoplijem delu dana, a ako baš moraju, da prave česte pauze da bi hladili vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

AMSS podseća da je sezona radova na putevima u punom jeku, te da vozači na takvim deonicama treba da poštuju izmene na putu, privremenu signalizaciju i ograniče brzinu. Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama. Putnička vozila na granici na prelazu Preševo na izlaz iz zemlje čekaju 30 minuta, na Gostunu 45 minuta. Nema dužih zadržavanja kamiona.