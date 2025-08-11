Tramp raspoređuje Nacionalnu gardu u Vašingtonu: Moramo da oslobodimo glavni grad od kriminala i haosa

RTS pre 9 minuta
Tramp raspoređuje Nacionalnu gardu u Vašingtonu: Moramo da oslobodimo glavni grad od kriminala i haosa

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će rasporediti pripadnike Nacionalne garde u Vašingtonu i staviti policiju Distrikta Kolumbija pod federalnu kontrolu, u okviru nastojanja da se smanji nivo kriminala u glavnom gradu SAD.

"Najavljujem istorijsku akciju da spasimo naš glavni grad od kriminala, krvoprolića, haosa, bede i još goreg. Ovo je dan oslobođenja Vašingtona", rekao je Tramp na konferenciji za medije u Beloj kući. Naveo je da će zvanično odobriti Sekciju 740 zakona iz 1973, kojim se policija tog distrikta stavlja pod direktnu federalnu kontrolu. Tramp je prethodno obećao da će da iseli beskućnike iz prestonice i zatvori kriminalce, uprkos tvrdnjama gradonačelnice Vašingtona
Samit Putin - Tramp ne odgovara Kijevu ni Evropi, „drske“ terorističke akcije Sirskog - nikome

Sputnik pre 19 minuta
Britanski premijer upozorava Trampa: Ne verujte Putinu nimalo

Vesti online pre 9 minuta
(Video) Tramp najavio da ide u Rusiju: Ogroman obrt na pomolu?! Svi se pitaju samo jedno

Blic pre 19 minuta
Oko: Odbrojavanje do susreta Trampa i Putina na Aljasci, hoće li doći do epohalnog dogovora o Ukrajini

RTS pre 9 minuta
Tramp najavio sastanak sa Putinom radi poziva na okončanje rata u Ukrajini: Cilj je utvrditi okvir mirovnog sporazuma

Euronews pre 24 minuta
Putin zove svetske lidere i hvali se sastankom sa Trampom

B92 pre 4 minuta
Vest odjeknula kao bomba: Tramp ide u Rusiju? VIDEO

B92 pre 24 minuta
Manjak ljudstva preokrenut u korist Rusije: Dezertiranja i niska stopa regrutovanja produbljuju krizu pešadije u Ukrajini

Danas pre 19 minuta
UKRAJINSKA KRIZA - Tramp: Sastanak sa Putinom da se okonča rat

RTV pre 19 minuta
Novi napadi izraelske vojske na civile oko punktova za distribuciju pomoći u Pojasu Gaze

N1 Info pre 4 minuta
Sahranjeni novinari Al Džazire koje su ubile izraelske snage u Gazi

BBC News pre 19 minuta
Samit Putin - Tramp ne odgovara Kijevu ni Evropi, „drske“ terorističke akcije Sirskog - nikome

Sputnik pre 19 minuta