Tramp raspoređuje Nacionalnu gardu u Vašingtonu: Moramo da oslobodimo glavni grad od kriminala i haosa

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će rasporediti pripadnike Nacionalne garde u Vašingtonu i staviti policiju Distrikta Kolumbija pod federalnu kontrolu, u okviru nastojanja da se smanji nivo kriminala u glavnom gradu SAD.

"Najavljujem istorijsku akciju da spasimo naš glavni grad od kriminala, krvoprolića, haosa, bede i još goreg. Ovo je dan oslobođenja Vašingtona", rekao je Tramp na konferenciji za medije u Beloj kući. Naveo je da će zvanično odobriti Sekciju 740 zakona iz 1973, kojim se policija tog distrikta stavlja pod direktnu federalnu kontrolu. Tramp je prethodno obećao da će da iseli beskućnike iz prestonice i zatvori kriminalce, uprkos tvrdnjama gradonačelnice Vašingtona