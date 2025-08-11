Samit pokrenuo hotelski bum: Kako se Aljaska sprema za dolazak lidera Rusije i SAD

Sputnik pre 1 sat
Najveća savezna država Sjedinjenih Američkih Država, koja je ujedno i najsevernija, najzapadnija i najistočnija, Aljaska, priprema se da ugosti predsednika Rusije Vladimira Putina i šefa Bele kuće Donalda Trampa. Do sada Moskva i Vašington nisu objavili gde će tačno biti održan samit. Među najverovatnijim kandidatima je najveći grad Aljaske, Ankoridž.

Prema uverenju šefice ruskog kulturnog centra na Aljasci, Ane Vernaje, postoji mogućnosti da će upravo u Ankoridžu biti održan sastanak Putina i Trampa. Prema njenim rečima, Ankoridž se već „navikao na posete državnih lidera". Pored toga, 2021. godine u Ankoridžu je održan sastanak predstavnika prethodne administracije SAD sa kineskom delegacijom. Iako grad "miruje", cene soba u hotelima su naglo porasle čim je postalo poznato za sastanak predsednika. U
