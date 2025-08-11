Policija u Novom Pazaru i dalje bez izveštaja o incidentima na Državnom univerzitetu

Novopazarska policija još uvek nije Osnovnom javnom tužilaštvu dostavila izveštaj o događajima na Državnom univerzitetu 29. jula, kada je grupa nepoznatih osoba, u prisustvu dela rukovodstva, izbacila studente koji su bili u blokadi.

Tužilaštvo je ranije naložilo policiji da istraži okolnosti incidenta, tražeći informacije o angažovanom obezbeđenju, pravnom osnovu njihovog postupanja i nastaloj materijalnoj šteti. Nakon sukoba sa policijom, koji su usledili posle protesta, uhapšeno je deset osoba. Dve osobe se i dalje nalaze u pritvoru, zbog čega su građani i studenti najavili novi protest ispred zgrade pravosudnih organa, tražeći njihovo oslobađanje.