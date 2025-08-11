Policija u Novom Pazaru i dalje bez izveštaja o incidentima na Državnom univerzitetu

Serbian News Media pre 1 sat
Policija u Novom Pazaru i dalje bez izveštaja o incidentima na Državnom univerzitetu

Novopazarska policija još uvek nije Osnovnom javnom tužilaštvu dostavila izveštaj o događajima na Državnom univerzitetu 29. jula, kada je grupa nepoznatih osoba, u prisustvu dela rukovodstva, izbacila studente koji su bili u blokadi.

Tužilaštvo je ranije naložilo policiji da istraži okolnosti incidenta, tražeći informacije o angažovanom obezbeđenju, pravnom osnovu njihovog postupanja i nastaloj materijalnoj šteti. Nakon sukoba sa policijom, koji su usledili posle protesta, uhapšeno je deset osoba. Dve osobe se i dalje nalaze u pritvoru, zbog čega su građani i studenti najavili novi protest ispred zgrade pravosudnih organa, tražeći njihovo oslobađanje.
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Građani i studenti blokirali Osnovni sud u Novom Pazaru, traže da se dva mladića puste iz pritvora

Građani i studenti blokirali Osnovni sud u Novom Pazaru, traže da se dva mladića puste iz pritvora

Danas pre 49 minuta
Protest ispred zgrade Suda zbog dvojice uhapšenih u incidentu ispred DUNP-a

Protest ispred zgrade Suda zbog dvojice uhapšenih u incidentu ispred DUNP-a

RTV Novi Pazar pre 8 minuta
Građani Novog Pazara blokirali sud, traže slobodu za uhapšene

Građani Novog Pazara blokirali sud, traže slobodu za uhapšene

Nedeljnik pre 39 minuta
Građani i studenti blokirali Osnovni sud u Novom Pazaru, traže da se dva mladića puste iz pritvora

Građani i studenti blokirali Osnovni sud u Novom Pazaru, traže da se dva mladića puste iz pritvora

Sandžak press pre 44 minuta
Blokada suda u Novom Pazaru: Građani traže da se dva mladića puste iz pritvora

Blokada suda u Novom Pazaru: Građani traže da se dva mladića puste iz pritvora

N1 Info pre 59 minuta
Protest ispred Osnovnog suda u Novom Pazaru zbog dvojice uhapšenih

Protest ispred Osnovnog suda u Novom Pazaru zbog dvojice uhapšenih

Insajder pre 1 sat
Protest ispred suda u Novom Pazaru: Okupljeni traže puštanje dvojice uhapšenih

Protest ispred suda u Novom Pazaru: Okupljeni traže puštanje dvojice uhapšenih

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarTužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Toplotni talas u Srbiji: visoke temperature, upozorenja i rizik od požara do 17. avgusta

Toplotni talas u Srbiji: visoke temperature, upozorenja i rizik od požara do 17. avgusta

Naslovi.ai pre 1 minut
Tužilaštvo predložilo kućni pritvor za privedene ratne veterane

Tužilaštvo predložilo kućni pritvor za privedene ratne veterane

N1 Info pre 14 minuta
Problem s biračkim spiskom u Indiji, opozicija protestuje

Problem s biračkim spiskom u Indiji, opozicija protestuje

Beta pre 24 minuta
Kurti: Srbija i dalje predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost Kosova

Kurti: Srbija i dalje predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost Kosova

Danas pre 24 minuta
Građani i studenti blokirali Osnovni sud u Novom Pazaru, traže da se dva mladića puste iz pritvora

Građani i studenti blokirali Osnovni sud u Novom Pazaru, traže da se dva mladića puste iz pritvora

Danas pre 49 minuta