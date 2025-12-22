U Srbiji oblačno i maglovito jutro, tokom dana sunčani intervali: Najviša temperatura do 8 stepeni

U Srbiji se ujutro očekuje magla i niska oblačnost, koja će se u Timočkoj krajini, na severu i zapadu Srbije, kao i po pojedinim kotlinama zadržati i veći deo dana, dok se na istoku Srbije ponegde očekuje i sipeća kiša (rosulja), a u ostalim krajevima umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima.

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), vetar će u većem delu zemlje biti slab, na jugu Banata i u donjem Podunavlju umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od -2 do 4 stepena, a najviša dnevna od 4 do 8 stepeni. Uveče i tokom noći ponovo se očekuje lokalno formiranje magle. I u Beogradu je za ujutro prognozirana magla i niska oblačnost, a tokom dana umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Vetar će biti slab,