Vremenska prognoza za Srbiju: magla, sipeća kiša, naoblačenje i nagle promene vremena

U Srbiji se očekuje magla i sipeća kiša, pretežno sunčano u utorak, uz naoblačenje uveče i drastične promene od srede uveče.

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje maglu i nisku oblačnost ujutru, koja će se zadržati u Timočkoj krajini, na severu i zapadu Srbije, kao i po pojedinim kotlinama. Na istoku Srbije ponegde se očekuje sipeća kiša ili rosulja. Vetar će biti slab, dok će na jugu Banata i u donjem Podunavlju biti umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od -2 do 4 stepena, a najviša dnevna od 4 do 10 stepeni. N1 Info Beta RTS

Tokom dana se očekuje postepeno razvedravanje, naročito na visokim planinama i jugu Banata, uz sunčane intervale u ostalim predelima. Vetar će ostati slab do umeren, povremeno i jak na jugu Banata i u donjem Podunavlju. Nova Mondo Danas

U saobraćaju se savetuje oprez zbog smanjene vidljivosti usled magle i niske oblačnosti, koja može biti gusta sa vidljivošću i ispod 100 metara u kotlinama i nizijama. Moj Novi Sad N1 Info

Današnji dan je tmuran i maglovit, dok je na planinama sunčano. Od sutra se očekuje promena sinoptičke situacije sa jačanjem ciklona sa Mediterana. U utorak nakon sunčanog prepodneva, posle podne stiže naoblačenje sa juga i zapada, sa kišom koja će prvo padati u jugozapadnim predelima, a tokom večeri i noći i u ostalim krajevima Srbije. Telegraf

U utorak će tokom dana biti pretežno sunčano, osim u Timočkoj Krajini gde će biti oblačno i tmurno sa sipećom kišom. Vetar će duvati slab i umeren jugoistočni i istočni, na jugu Banata jak. Temperatura će biti od -2 do 10 stepeni. Naoblačenje sa kišom zahvatiće uveče jugozapadne delove, a tokom noći proširiće se i na većinu ostalih predela Srbije. Alo

U Novom Sadu u utorak se očekuje vedrije i minimalno toplije vreme sa temperaturom od 1 do 8 stepeni i slabim do umerenim jugoistočnim i istočnim vetrom. Sreda će biti tmurna i kišovita sa temperaturama od 3 do 4 stepena, dok se u četvrtak očekuje susnežica, a u petak suvo i malo vedrije vreme. Radio 021

U narednim danima nas očekuje pravi vremenski "rolerkoster". Početak nedelje je hladan i oblačan sa mestimičnom sipećom kišom. Stanovnici Pomoravlja, jugoistoka i juga Banata uživaće u sunčanom popodnevu. U utorak jutarnja magla po kotlinama, a tokom dana pretežno sunčano u većem delu zemlje. Telegraf