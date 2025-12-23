Rasizam gubitnika tranzicije

Napad na nepalske radnike u Kragujevcu nažalost sigurno neće biti poslednji takav incident, ali niti rasizam treba posmatrati kao endemsku pojavu, niti ga treba posmatrati van konteksta loših privrednih i populacionih politika vlasti

Zbog tromosti birokratije, procena brojnosti stranih radnika u Srbiji za 2024. odokativna je i kreće se od 80.000 do 100.000 lica, što je osetno uvećanje u odnosu na prethodeću godinu, možda i dvostruko. Ipak, izvesno je da ni u 2025, kada se procena popela za koju desetinu hiljada više, glavninu ne čine Nepalci zaposleni u kragujevačkom JKP „Šumadija“, na koje se 7. decembra sručio bes lokalnih crnokapuljaša. Napadu je prethodila glasina da je jedan njihov