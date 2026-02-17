Slobodan univerzitet osudio pprebijanje studenata u Novom Sadu

Akademska mreža Slobodan univerzitet večeras je najoštrije osudila brutalan napad batinaša na studente Univerziteta u Novom Sadu, koji se dogodio tokom obeležavanja 200 godina od osnivanja Matice srpske. „Posebno je zastrašujuće i duboko uznemirujuće to što policija, uprkos svom izuzetno velikom prisustvu na terenu, nije reagovala kako bi zaštitila napadnute studente i sprečila eskalaciju nasilja. Izostanak pravovremene reakcije nadležnih organa šalje opasnu poruku