Dan državnosti u Srbiji: Incidenti u Novom Sadu, sukob pristalica SNS i antivladinih demonstranata

Danas pre 2 sata  |  BBC News na srpskom
Drugog dana obeležavanja državnog praznika Srbije, bilo je incidenata u Novom Sadu gde su sukobile pristalice vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) i antivladini demonstranti.

Ispred Srpskog narodnog pozorišta (SNP) u drugom najvećem gradu u Srbiji, gde je obeleženo dva veka Matice srpske, najstarije institucije srpske kulture, književnosti i nauke, okupile su se pristalice SNS, ali i grupa studenata i antirežimski nastrojeni građani. Više muškaraca, koji su bili među pristalicama SNS okupljenih ispred Srpskog narodnog pozorišta, nasrnula je na studente, psovala ih, udarala i šutirala, a nisu štedeli ni novinare koji su pritrčali da vide
Danas pre 2 sata
