Ovde će se formirati snežni pokrivač! RHMZ najavio padavine, evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

Republički hidrometeorološki zavod objavio je kakvo nas vreme očekuje narednih dana

U Srbiji će u utorak, 23. decembra tokom dana biti pretežno sunčano, osim u Timočkoj Krajini gde će tokom celog dana biti oblačno i tmurno sa sipećom kišom, saopštio je danas RHMZ. Duvaće slab i umeren jugoistočni i istočni vetar, na jugu Banata i jak, a temperature će biti od minus dva do 10 stepeni. Printscreen/ RHMZ Naoblačenje sa kišom zahvatiće uveče jugozapadne delove, a tokom noći proširiće se i na većinu ostalih predela u zemlji. U Beogradu će ujutru biti