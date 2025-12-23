Avion u Koloradu sleteo samostalno nakon što je pilot onesposobljen: Kako funkcioniše Autoland?

Aero.rs pre 38 minuta  |  Predrag Vučetić
Avion u Koloradu sleteo samostalno nakon što je pilot onesposobljen: Kako funkcioniše Autoland?

Avion tipa Beechcraft Super King Air, registarske oznake N479BR, u subotu, 21. decembra, bezbedno je sleteo na aerodrom Rocky Mountain Metropolitan (BJC) u saveznoj državi Kolorado, nakon što pilot više nije bio u stanju da upravlja avionom.

Sletanje je izvedeno potpuno autonomno, aktiviranjem bezbednosnog sistema Autoland, bez intervencije pilota ili putnika. Kompanija Garmin potvrdila je da je u subotu došlo do aktiviranja sistema Emergency Autoland, što je rezultiralo uspešnim i kontrolisanim sletanjem. Dodatni detalji o samom letu i okolnostima incidenta za sada nisu objavljeni.
