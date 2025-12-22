Direktorat civilnog vazduhoplovstva: Od 2026. sistematsko testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije najavio je danas da će od 1. januara iduće godine godine započeti sistematsko testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola.

Srbija će biti, kako je navedeno, među prvim državama u regionu koja uvodi taj postupak u punoj meri, čime se dodatno unapređuje nivo bezbednosti i usaglašenosti sa evropskim standardima u oblasti vazdušnog saobraćaja. Testiranje će se sprovoditi nad letačkim i kabinskim posadama domaćih i stranih vazduhoplova koji koriste aerodrome u Srbiji, a provere će obavljati posebno osposobljeni i ovlašćeni vazduhoplovni inspektori Direktorata. Zakonom o vazdušnom saobraćaju
