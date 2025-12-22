Srbija počinje testiranje letačkog osoblja na prisustvo alkohola

Beta pre 4 sati

Srbija će od 1. januara iduće godine započeti sistematsko testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola, objavio je u ponedeljak Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije.

Srbija će biti, kako je navedeno, među prvim državama u regionu koja uvodi taj postupak u punoj meri, čime se dodatno unapređuje nivo bezbednosti i usaglašenosti sa evropskim standardima u oblasti vazdušnog saobraćaja.

Testiranje će se sprovoditi nad letačkim i kabinskim posadama domaćih i stranih vazduhoplova koji koriste aerodrome u Srbiji, a provere će obavljati posebno osposobljeni i ovlašćeni vazduhoplovni inspektori Direktorata.

Zakonom o vazdušnom saobraćaju propisana je nulta tolerancija na prisustvo alkohola kod članova posade vazduhoplova.

Za merenje količine alkohola koristiće se sertifikovani i baždareni uređaji za merenje alkohola u dahu, koji imaju dokaznu snagu u sudskom postupku.

U slučaju da član letačke ili kabinske posade odbije testiranje, ili se testom utvrdi prisustvo alkohola, vazduhoplovni inspektor će mu privremeno zabraniti obavljanje poslova člana posade i o tome izvestiti nadležne organe.

Testiranje će se obavljati u kabini vazduhoplova, a podaci o sprovedenim testiranjima unosiće se u centralizovanu bazu podataka koju vodi Agencija Evropske unije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA).

(Beta, 22.12.2025)

Povezane vesti »

Direktorat civilnog vazduhoplovstva: Od 2026. sistematsko testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola

Direktorat civilnog vazduhoplovstva: Od 2026. sistematsko testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola

Nova ekonomija pre 5 sati
Srbija počinje testiranje letačkog osoblja na prisustvo alkohola

Srbija počinje testiranje letačkog osoblja na prisustvo alkohola

Beta pre 5 sati
Za bezbednije letenje: Uvodi se alkotestiranje za pilote i posade na svim srpskim aerodromima

Za bezbednije letenje: Uvodi se alkotestiranje za pilote i posade na svim srpskim aerodromima

Jugmedia pre 5 sati
Srbija počinje testiranje letačkog osoblja na prisustvo alkohola

Srbija počinje testiranje letačkog osoblja na prisustvo alkohola

Radio sto plus pre 4 sati
Od 1. januara 2026. testiranje pilotskih i kabinskih posada na alkohol

Od 1. januara 2026. testiranje pilotskih i kabinskih posada na alkohol

In medija pre 5 sati
Srbija počinje testiranje letačkog osoblja na prisustvo alkohola

Srbija počinje testiranje letačkog osoblja na prisustvo alkohola

Serbian News Media pre 5 sati
Srbija počinje testiranje letačkog osoblja na prisustvo alkohola

Srbija počinje testiranje letačkog osoblja na prisustvo alkohola

Serbian News Media pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Direktorat civilnog vazduhoplovstva

Društvo, najnovije vesti »

Opozicija kritikuje predlog budžeta Beograda za 2026, vlast hvali projekte

Opozicija kritikuje predlog budžeta Beograda za 2026, vlast hvali projekte

Beta pre 0 minuta
Više od 100.000 evra za pomoć zdravstvu: Fondacija Mozzart verna podrška zdravstvenom sistemu i u 2025.

Više od 100.000 evra za pomoć zdravstvu: Fondacija Mozzart verna podrška zdravstvenom sistemu i u 2025.

Nova pre 0 minuta
Ministarstvo odbrane: U toku obuka borbenih posluga raketnog sistema KUB-M2

Ministarstvo odbrane: U toku obuka borbenih posluga raketnog sistema KUB-M2

Danas pre 0 minuta
U ovom delu Srbije zaraze baš navalile! Grip ne staje, sad se i korona pojavila!

U ovom delu Srbije zaraze baš navalile! Grip ne staje, sad se i korona pojavila!

Dnevnik pre 0 minuta
Studio Live: Izbori VST - u čijem interesu?

Studio Live: Izbori VST - u čijem interesu?

N1 Info pre 44 minuta