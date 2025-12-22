Za bezbednije letenje: Uvodi se alkotestiranje za pilote i posade na svim srpskim aerodromima

Od 1. januara 2026. godine u Srbiji počinje sistematsko testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola, a kontrole će važiti za domaće i strane avione na svim aerodromima u zemlji.

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije najavio je da će od 1. januara 2026. godine početi sistematsko testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola, čime Srbija postaje jedna od prvih zemalja u regionu koja ovu kontrolu uvodi u punom obimu. Testiranja će, kako piše „Mondo“, obuhvatiti posade domaćih i stranih aviona koji koriste aerodrome u Srbiji, a sprovodiće ih posebno obučeni i ovlašćeni vazduhoplovni inspektori. Kontrole se uvode