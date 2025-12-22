Srbija počinje testiranje letačkog osoblja na prisustvo alkohola

Beta pre 30 minuta

Srbija će od 1. januara iduće godine započeti sistematsko testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola, objavio je u ponedeljak Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije.

Srbija će biti, kako je navedeno, među prvim državama u regionu koja uvodi taj postupak u punoj meri, čime se dodatno unapređuje nivo bezbednosti i usaglašenosti sa evropskim standardima u oblasti vazdušnog saobraćaja.

Testiranje će se sprovoditi nad letačkim i kabinskim posadama domaćih i stranih vazduhoplova koji koriste aerodrome u Srbiji, a provere će obavljati posebno osposobljeni i ovlašćeni vazduhoplovni inspektori Direktorata.

Zakonom o vazdušnom saobraćaju propisana je nulta tolerancija na prisustvo alkohola kod članova posade vazduhoplova.

Za merenje količine alkohola koristiće se sertifikovani i baždareni uređaji za merenje alkohola u dahu, koji imaju dokaznu snagu u sudskom postupku.

U slučaju da član letačke ili kabinske posade odbije testiranje, ili se testom utvrdi prisustvo alkohola, vazduhoplovni inspektor će mu privremeno zabraniti obavljanje poslova člana posade i o tome izvestiti nadležne organe.

Testiranje će se obavljati u kabini vazduhoplova, a podaci o sprovedenim testiranjima unosiće se u centralizovanu bazu podataka koju vodi Agencija Evropske unije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA).

(beta/cmg)

(Beta, 22.12.2025)