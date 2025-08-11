Srbija šalje pomoć Crnoj Gori: Helikopter Kamov za gašenje požara

Srbija je uputila međunarodnu humanitarnu pomoć Crnoj Gori zbog velikih požara koji su zahvatili tu zemlju.

Po nalogu predsednika Aleksandra Vučića, Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) šalje helikopter “Kamov”, nosivosti pet tona, sa posadom. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će, pored helikoptera, u Crnu Goru otići sedam pripadnika MUP-a: šest iz Helikopterske jedinice i jedan iz Sektora za vanredne situacije. Prvi zadatak će im biti gašenje požara na lokaciji Đurkovići-Rogami, u blizini Podgorice, ali su spremni da deluju na celoj teritoriji