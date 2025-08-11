Međedović o Alkarasu: „Veoma dobro ga znam“

Sputnik pre 32 minuta
Međedović o Alkarasu: „Veoma dobro ga znam“

Srpski teniser Hamad Međedović pobedio je Holanđanina Talona Grikspora 6:4, 7:6 (3) u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju, a pred 22-godišnjakom iz Novog Pazara je nimalo lak zadatak.

„Mislim da sam igrao veoma dobro od početka. Prvi set je išao u moju korist. Od trenutka na 3:1 u drugom na 0:40, kad sam za malo promašio bekhend pasing šot – ostale su mi misli na tome jer je bila velika šansa i jako je blizu bilo da uđe ta lopta. Mnogo sam razmišljao o tome kasnije i to je moj propust. Počeo sam da igram dobro, pa sam priveo kraju“, analizirao je Međedović pobedu protiv 32. igrača sveta na konferenciji za medije. U trećem kolu Međedovića (ATP
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Hamad Međedović u trećem kolu mastersa u Sinsinatiju

Hamad Međedović u trećem kolu mastersa u Sinsinatiju

Dnevnik pre 2 sata
„Tweener“ Međedovića ostavio i Grikspora i publiku bez teksta

„Tweener“ Međedovića ostavio i Grikspora i publiku bez teksta

Sport klub pre 2 sata
Rus stavio glavu u zamrzivač pa poručio: Težak period /foto/

Rus stavio glavu u zamrzivač pa poručio: Težak period /foto/

Sputnik pre 4 sati
Međedović: Dobro pamtim Alkaraza, vodio sam 9:1

Međedović: Dobro pamtim Alkaraza, vodio sam 9:1

Sport klub pre 5 sati
"Alkaraza znam od devete godine..." Međedović se oglasio pred meč karijere: Dobro pamtim Karlosa, radujem se susretu

"Alkaraza znam od devete godine..." Međedović se oglasio pred meč karijere: Dobro pamtim Karlosa, radujem se susretu

Kurir pre 5 sati
Međedović preko Grikspora zakazao susret sa Alkarazom

Međedović preko Grikspora zakazao susret sa Alkarazom

Sandžak press pre 5 sati
Međedović pred Alkarasa: "Sa svima može da se igra - živa su bića"

Međedović pred Alkarasa: "Sa svima može da se igra - živa su bića"

B92 pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisNovi PazarSinsinatiATPsportHamad Međedović

Sport, najnovije vesti »

Kragujevački polumaraton najavljuje rekordan broj učesnika i uvećan nagradni fond

Kragujevački polumaraton najavljuje rekordan broj učesnika i uvećan nagradni fond

Serbian News Media pre 42 minuta
Neki pamte i ubedljiviju pobedu Partizana nad Napretkom - Veče kada je Mijat blistao

Neki pamte i ubedljiviju pobedu Partizana nad Napretkom - Veče kada je Mijat blistao

Sportske.net pre 7 minuta
Kragujevački polumaraton podiže lestvicu u organizaciji i nagradnom fondu

Kragujevački polumaraton podiže lestvicu u organizaciji i nagradnom fondu

Veliki park pre 52 minuta
Kragujevački polumaraton podiže lestvicu u organizaciji i nagradnom fondu

Kragujevački polumaraton podiže lestvicu u organizaciji i nagradnom fondu

iKragujevac pre 52 minuta
Međedović o Alkarasu: „Veoma dobro ga znam“

Međedović o Alkarasu: „Veoma dobro ga znam“

Sputnik pre 32 minuta