Sloba radanović slomljen zbog tragedije Emotivnim rečima se oprostio od mladića koji je poginuo u Crnoj Gori!

Zbog situacije sa kojom se suočavaju naše komšije, neki naši pevači uputili su poruke solidarnosti i žaljenja

Na teritoriji Crne Gore kuljaju požari koji su odneli neke žrtve ali i ugrozili kuće i imovinu stanovnika Crne Gore. Prvi požar izbio je kod Čanja, a potom se vatra razbuktala i u Podgorici, Budvi, Baru, Nikšiću, Šavniku i Bijelom Polju. Apokaliptični prizori obišli su region, a sada su se oglasile i naše poznate ličnosti zbog ove nesreće koja je zadesila Crnu Goru.