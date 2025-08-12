Audi RS6 Avant zabeležio najbolje polugodišnje rezultate

Auto blog pre 15 minuta  |  Autoportal.hr / Automobilwoche
U razgovoru s nemačkim poslovnim listom Automobilwoche, Audi je otkrio da RS6 Avant uživa rekordne polugodišnje narudžbine.

Alina Seysen, predstavnica kompanije za prodaju i marketing, rekla je da je popularnost karavana povećala ukupnu potražnju za Audi Sport. Do juna su narudžbine za Audi Sport porasle za 41 posto u odnosu na prvih šest meseci 2024. Audi Sport pokriva samo RS modele jer se slabiji S automobili tu ne ubrajaju. To se razlikuje od Mercedesa i BMW-a koji svoje slabije performanse modele grupišu s punim AMG i M automobilima. To čini uspeh RS6 još značajnijim, posebno za
