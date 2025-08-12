Leskovčanin se posvađao sa bratom: Uzeo pušku i krenuo ka njegovoj kući, pa zapucao

B92 pre 40 minuta
Leskovčanin se posvađao sa bratom: Uzeo pušku i krenuo ka njegovoj kući, pa zapucao

Policija u Leskovcu uhapsila je S. S. (36) iz tog grada osumnjičenog da je nakon kraće rasprave sa tridesetpetogodišnjim bratom.

On je iz svoje kuće uzeo lovačku pušku i otišao do bratovljeve kuće u koju je ispalio dva hica, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu, saopštila je danas policijska uprava iz Leskovca. Kako je navedeno, on se sumnjiči da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Tom prilikom niko nije povređen, a policija je S. S. ubrzo pronašla i uhapsila. Osumnjičeni je, uz
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

U Leskovcu uhapšen muškarac koji je pucao iz lovačke puške nakon rasprave sa bratom

U Leskovcu uhapšen muškarac koji je pucao iz lovačke puške nakon rasprave sa bratom

RTV pre 45 minuta
Još jedno hapšenje zbog projekata - suosnivač uhapšen, njegov saradnik pušten

Još jedno hapšenje zbog projekata - suosnivač uhapšen, njegov saradnik pušten

NoviSad.com pre 40 minuta
Oteo ženi torbu punu novca: Uhapšen muškarac (43) iz Knjaževca: Policija ga brzo locirala, pronađen sav plen

Oteo ženi torbu punu novca: Uhapšen muškarac (43) iz Knjaževca: Policija ga brzo locirala, pronađen sav plen

Blic pre 40 minuta
Leskovačka policija uhapsila lice koje je iz puške pucao u pravcu kuće svog rođenog brata

Leskovačka policija uhapsila lice koje je iz puške pucao u pravcu kuće svog rođenog brata

ROMinfomedia pre 15 minuta
Muškarac u Knjaževcu opljačkao ženu na ulici, istrgao joj iz ruke torbu s novcem

Muškarac u Knjaževcu opljačkao ženu na ulici, istrgao joj iz ruke torbu s novcem

Danas pre 5 minuta
Drama kod Leskovca: Posvađao se sa bratom, pa izvadio lovačku pušku i krenuo da puca

Drama kod Leskovca: Posvađao se sa bratom, pa izvadio lovačku pušku i krenuo da puca

Mondo pre 19 minuta
Uhapšen zbog teške krađe. Ženi istrgao torbu na ulici

Uhapšen zbog teške krađe. Ženi istrgao torbu na ulici

Ist media pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Leskovac

Hronika, najnovije vesti »

U Leskovcu uhapšen muškarac koji je pucao iz lovačke puške nakon rasprave sa bratom

U Leskovcu uhapšen muškarac koji je pucao iz lovačke puške nakon rasprave sa bratom

RTV pre 45 minuta
Dečak povređen na bazenu u Inđiji: Skočio sa nedozvoljenog mesta

Dečak povređen na bazenu u Inđiji: Skočio sa nedozvoljenog mesta

Serbian News Media pre 5 minuta
VJT: Policija da utvrdi identitet autora objave kojom se preti smrću predsedniku Srbije

VJT: Policija da utvrdi identitet autora objave kojom se preti smrću predsedniku Srbije

RTV pre 10 minuta
„Policija ne napada, ona interveniše“: Advokat iz Užica otkrio šta je policajac rekao pred tužiocem o sukobu sa demonstrantima…

„Policija ne napada, ona interveniše“: Advokat iz Užica otkrio šta je policajac rekao pred tužiocem o sukobu sa demonstrantima na magistrali

Nova pre 0 minuta
Još jedno hapšenje zbog projekata - suosnivač uhapšen, njegov saradnik pušten

Još jedno hapšenje zbog projekata - suosnivač uhapšen, njegov saradnik pušten

NoviSad.com pre 40 minuta