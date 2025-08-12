Novi Pazar: Blokada zgrade sudova i tužilaštva, sukobi sa policijom
Oni su se okupili ispred tog objekta oko sedam časova, pokušavajući da spreče ulazak zaposlenih u zgradu, ispred koje su bili i pripadnici policije.
U jednom trenutku, policija je omogućila zaposlenim da uđu kroz sporedni ulaz, kada je došlo do sukoba okupljenih i policije, javlja dopisnik Bete.
Par građana i studenata tom prilikom je zadobilo lakše povrede.
Prema nezvaničnim informacijama, u toku je odlučivanje o ukidanju pritvora dvojici mladića uhapšenih zbog sumnje da su napali policiju tokom incidenata ispred Državnog univerziteta, 29. jula.
Oni su uhapšeni sa još osmoricom muškaraca koji su u međuvremenu pušteni da se brane sa slobode.
Do incidenata ispred Državnog univerziteta došlo je nakon upada privatnog maskiranog obezbeđenja koje je, u pratnji dela rukovodstva i zaposlenih te visokoškolske ustanove, sa Univerziteta izbacilo studente koji su boravili na tom fakultetu.
To je izazvalo okupljanje građana ispred Univerziteta, a potom i sukobe sa policijom.
(Beta, 12.08.2025)