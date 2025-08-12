Novi Pazar: Blokada zgrade sudova i tužilaštva, sukobi sa policijom

Beta pre 1 sat

 Studenti Državnog univerziteta (DUNP) u blokadi i građani blokirali su jutros ulaze u zgradu pravosudnih organa u Novom Pazaru tražeći da se iz pritvora puste mladići uhapšeni zbog sumnje za navodni napad na policiju, 29. jula.

Oni su se okupili ispred tog objekta oko sedam časova, pokušavajući da spreče ulazak zaposlenih u zgradu, ispred koje su bili i pripadnici policije.

U jednom trenutku, policija je omogućila zaposlenim da uđu kroz sporedni ulaz, kada je došlo do sukoba okupljenih i policije, javlja dopisnik Bete.

Par građana i studenata tom prilikom je zadobilo lakše povrede.

Prema nezvaničnim informacijama, u toku je odlučivanje o ukidanju pritvora dvojici mladića uhapšenih zbog sumnje da su napali policiju tokom incidenata ispred Državnog univerziteta, 29. jula.

Oni su uhapšeni sa još osmoricom muškaraca koji su u međuvremenu pušteni da se brane sa slobode.

Do incidenata ispred Državnog univerziteta došlo je nakon upada privatnog maskiranog obezbeđenja koje je, u pratnji dela rukovodstva i zaposlenih te visokoškolske ustanove, sa Univerziteta izbacilo studente koji su boravili na tom fakultetu.

To je izazvalo okupljanje građana ispred Univerziteta, a potom i sukobe sa policijom.

(Beta, 12.08.2025)

