VREME DANAS: Sunčan i topao dan širom Srbije, oprez u planinama

Očekuje nas pretežno sunčan i topao dan, povremeno uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vremenske prilike će biti stabilne u većem delu zemlje, pružajući idealne uslove za boravak na otvorenom, ali uz neophodan oprez zbog visokih temperatura u najtoplijem delu dana. Temperature u porastu i lokalne nestabilnosti Jutro je započelo relativno sveže, sa temperaturama koje su se kretale u rasponu od prijatnih 8 do 18 stepeni Celzijusa, u zavisnosti od područja. Tokom dana, živa u termometru će značajno porasti, donoseći pravo letnje vreme. Najviša dnevna