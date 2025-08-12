(Foto) ponovo gori ovaj deo Srbije: Razbuktao se veliki požar: Vetar otežava gašenje

Veliki požar buknuo je večeras kod Prokuplja.

Požar je buknuo u Žitnom potoku u okolini Prokuplja. Kako javlja Instagram stranica 192.rs, vetar otežava gašenje. Podsetimo, serija požara buktala je Srbijom u julu, a između ostalog bilo je pogođeno i Prokuplje. RHMZ je jutros upozorio da su meteorološki uslovi izrazito pogodni za iniciranje i širenje požara na otvorenom usled isušenog tla i produžavanja perioda bez padavina (u domenu jake i ekstremne suše) u kombinaciji sa sunčanim vremenom i visokim dnevnim