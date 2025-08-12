Proglašena vanredna situacija u ovoj opštini Srbije Evo šta je uzrok

Kurir pre 5 sati
Na teritoriji opštine Sjenica danas je proglašena vanredna situacija.

Poglašena je vanredna situacija za celu teritoriju opštine Sjenica, usled elementarne nepogode - suša. Kako je ranije upozorio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), meteorološki uslovi biće izrazito pogodni za iniciranje i širenje požara na otvorenom usled isušenog tla i produžavanja perioda bez padavina (u domenu jake i ekstremne suše) u kombinaciji sa sunčanim vremenom i visokim dnevnim temperaturama.
SjenicaVanredno stanjevanredna situacijaRHMZpožarsuša

