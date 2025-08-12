"Ovo će Putin baciti na sto pred Trampa": Savetnik Kremlja otkrio 2 scenarija za istorijski sastanak: "Ako Ukrajina i EU ovo odbiju, sledi potpuni kolaps"

Dmitrij Suslov, zamenik direktora Centra za evropske i međunarodne studije pri Višoj školi ekonomije u Moskvi i savetnik Kremlja po pitanjima spoljne politike Rusije, dao je intervju italijanskom listu "Korijere dela sera" uoči sastanka američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina na Aljasci.

U intervjuu je govorio o Putinovim uslovima za postizanje dogovora između Rusije i SAD. Na pitanje šta očekuje od samita Tramp-Putin na Aljasci, Suslov je rekao da "postoje dve moguće opcije": - To je za Kremlj od ključne važnosti: dogovor koji je između nas i Amerike, bez Ukrajine i Evrope. Taj plan bi trebalo da uključuje povlačenje ukrajinskih snaga iz delova Donbasa u kojima su i dalje prisutne i povlačenje Rusije iz Sumske, Dnjipropetrovske i Harkovske