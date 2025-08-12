"Ovo će Putin baciti na sto pred Trampa": Savetnik Kremlja otkrio 2 scenarija za istorijski sastanak: "Ako Ukrajina i EU ovo odbiju, sledi potpuni kolaps"

Blic pre 2 sata
"Ovo će Putin baciti na sto pred Trampa": Savetnik Kremlja otkrio 2 scenarija za istorijski sastanak: "Ako Ukrajina i EU ovo…

Dmitrij Suslov, zamenik direktora Centra za evropske i međunarodne studije pri Višoj školi ekonomije u Moskvi i savetnik Kremlja po pitanjima spoljne politike Rusije, dao je intervju italijanskom listu "Korijere dela sera" uoči sastanka američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina na Aljasci.

U intervjuu je govorio o Putinovim uslovima za postizanje dogovora između Rusije i SAD. Na pitanje šta očekuje od samita Tramp-Putin na Aljasci, Suslov je rekao da "postoje dve moguće opcije": - To je za Kremlj od ključne važnosti: dogovor koji je između nas i Amerike, bez Ukrajine i Evrope. Taj plan bi trebalo da uključuje povlačenje ukrajinskih snaga iz delova Donbasa u kojima su i dalje prisutne i povlačenje Rusije iz Sumske, Dnjipropetrovske i Harkovske
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Sijarto: Svi pogledi uprti u Aljasku

Sijarto: Svi pogledi uprti u Aljasku

Vesti online pre 21 minuta
Šta donosi istorijski susret Putina i Trampa na Aljasci?

Šta donosi istorijski susret Putina i Trampa na Aljasci?

B92 pre 41 minuta
„Blumberg“: Samit Tramp–Putin na Aljasci je već diplomatska pobeda Moskve

„Blumberg“: Samit Tramp–Putin na Aljasci je već diplomatska pobeda Moskve

Politika pre 11 minuta
Dmitrijev američkoj kongresmenki: Amerika vam je zahvalna za vaše stavove

Dmitrijev američkoj kongresmenki: Amerika vam je zahvalna za vaše stavove

Sputnik pre 2 sata
Evropa strepi pred samit na Aljasci: Strah od dogovora Trampa i Putina bez Ukrajine

Evropa strepi pred samit na Aljasci: Strah od dogovora Trampa i Putina bez Ukrajine

NIN pre 2 sata
"Putin trampu nudi izlaz, ovo su naši uslovi" Savetnik Kremlja otkrio karte pred samit na Aljasci, ako Ukrajina i Evropa ovo…

"Putin trampu nudi izlaz, ovo su naši uslovi" Savetnik Kremlja otkrio karte pred samit na Aljasci, ako Ukrajina i Evropa ovo odbiju najavljuje "potpuni kolaps"

Kurir pre 3 sata
"Putin će prevariti našeg Trampa" Evropa u neviđenoj panici pred istorijski sastanak, šire se teorije zavere

"Putin će prevariti našeg Trampa" Evropa u neviđenoj panici pred istorijski sastanak, šire se teorije zavere

Alo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaEURusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Hrvatska se naoružava: Šest borbenih dronova Bajraktar TB2 stiglo iz Turske, počeli probni letovi

Hrvatska se naoružava: Šest borbenih dronova Bajraktar TB2 stiglo iz Turske, počeli probni letovi

Aero.rs pre 26 minuta
Orban: Iz tri razloga nisam mogao da podržim zajedničko saopštenje 26 država EU

Orban: Iz tri razloga nisam mogao da podržim zajedničko saopštenje 26 država EU

RTV pre 1 minut
Orban se oglasio nakon što je odbio da potpiše izjavu EU: „Mi nismo pozvani“

Orban se oglasio nakon što je odbio da potpiše izjavu EU: „Mi nismo pozvani“

Danas pre 16 minuta
Musk optužio Apple da ga sabotira kako bi gurao ChatGPT

Musk optužio Apple da ga sabotira kako bi gurao ChatGPT

Bloomberg Adria pre 16 minuta
Fsb privela ukrajinskog agenta koji je pripremao teroristički napad u Moskvi (video)

Fsb privela ukrajinskog agenta koji je pripremao teroristički napad u Moskvi (video)

Pravda pre 31 minuta