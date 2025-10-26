Uhapšena dvojica osumnjičenih za spektakularnu pljačku Luvra, jedan bio na aerodromu

Dvojica muškaraca privedena su sinoć i određen im je pritvor u okviru istrage o spektakularnoj pljački nakita iz muzeja Luvr u Parizu, objavila su danas dva izvora bliska istrazi tog slučaja, potvrđujući informacije francuskih medija.

Jedan od osumnjičenih uhapšen je na aerodromu Ruasi – Šarl de Gol kod Pariza, dok se spremao da krene na let za inostranstvo, prenose dnevnik Parizijen i nedeljnik Pari-Mač. Drugi je uhapšen ubrzo posle toga u pariskom predgrađu, preneo je Parizijen. Tužiteljka Pariza Lor Bekio (Laure Beccuau) potvrdila je danas da su istražitelji sinoć priveli neke osobe, ne navodeći njihov broj. jedan od osumnjičenih navodno krenuo za Alžir „Jedan od privedenih muškaraca spremao