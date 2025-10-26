Uhapšena dvojica osumnjičenih za spektakularnu pljačku Luvra, jedan bio na aerodromu

Nedeljnik pre 4 sati
Uhapšena dvojica osumnjičenih za spektakularnu pljačku Luvra, jedan bio na aerodromu

Dvojica muškaraca privedena su sinoć i određen im je pritvor u okviru istrage o spektakularnoj pljački nakita iz muzeja Luvr u Parizu, objavila su danas dva izvora bliska istrazi tog slučaja, potvrđujući informacije francuskih medija.

Jedan od osumnjičenih uhapšen je na aerodromu Ruasi – Šarl de Gol kod Pariza, dok se spremao da krene na let za inostranstvo, prenose dnevnik Parizijen i nedeljnik Pari-Mač. Drugi je uhapšen ubrzo posle toga u pariskom predgrađu, preneo je Parizijen. Tužiteljka Pariza Lor Bekio (Laure Beccuau) potvrdila je danas da su istražitelji sinoć priveli neke osobe, ne navodeći njihov broj. jedan od osumnjičenih navodno krenuo za Alžir „Jedan od privedenih muškaraca spremao
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Uhapšeni osumnjičeni za spektakularnu pljačku nakita u Luvru

Uhapšeni osumnjičeni za spektakularnu pljačku nakita u Luvru

Bloomberg Adria pre 3 sata
Dvojica osumnjičenih uhapšena zbog pljačke u „Luvru“

Dvojica osumnjičenih uhapšena zbog pljačke u „Luvru“

Sputnik pre 4 sati
Dvojica uhapšena zbog pljačke kraljevskog nakita iz Luvra

Dvojica uhapšena zbog pljačke kraljevskog nakita iz Luvra

Serbian News Media pre 4 sati
Pljačka u Luvru: Hapšenja osumnjičenih

Pljačka u Luvru: Hapšenja osumnjičenih

BBC News pre 4 sati
Uhićena dvojica pljačkaša iz Louvrea

Uhićena dvojica pljačkaša iz Louvrea

SEEbiz pre 5 sati
Francuska policija uhapsila dvoje osumnjičenih u okviru istrage pljačke u muzeju Luvr

Francuska policija uhapsila dvoje osumnjičenih u okviru istrage pljačke u muzeju Luvr

RTV pre 6 sati
Dvojica muškaraca privedena u vezi pljačke nakita u Luvru

Dvojica muškaraca privedena u vezi pljačke nakita u Luvru

Beta pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

AlžirAerodromPariz

Svet, najnovije vesti »

Mafija i njeno bogatstvo - prohibicija i stvaranje dvoglave aždaje

Mafija i njeno bogatstvo - prohibicija i stvaranje dvoglave aždaje

N1 Info pre 44 minuta
Cvijanović: Želimo američke posmatrače na predsedničkim izborima u RS

Cvijanović: Želimo američke posmatrače na predsedničkim izborima u RS

NIN pre 44 minuta
Pada "grad crvene armije": Ukrajinci priznali: Stvari se odvijaju po najgorem mogućem scenariju, sve se raspada, ovo nismo…

Pada "grad crvene armije": Ukrajinci priznali: Stvari se odvijaju po najgorem mogućem scenariju, sve se raspada, ovo nismo očekivali! (video)

Blic pre 9 minuta
Novi talas tenzija: Izrael zadržava kontrolu nad međunarodnim snagama u Gazi

Novi talas tenzija: Izrael zadržava kontrolu nad međunarodnim snagama u Gazi

Pravda pre 4 minuta
Preokret u najbrutalnijem ratu na svetu! Udari artiljerije i dronova konstantni, 250.000 ljudi bez hrane: "Zauzeli su komandni…

Preokret u najbrutalnijem ratu na svetu! Udari artiljerije i dronova konstantni, 250.000 ljudi bez hrane: "Zauzeli su komandni centar"

Blic pre 44 minuta