Uhapšeni osumnjičeni za spektakularnu pljačku nakita u Luvru

Osumnjičeni su uhapšeni u subotu uveče i pritvoreni u okviru istrage spektakularne pljačke nakita u muzeju Luvr koja se dogodila prethodne nedelje, a koja je potresla svet i osramotila francusku vladu.

Pariško tužilaštvo potvrdilo je hapšenja u nedelju ujutro, dodajući da se jedan od osumnjičenih pripremao da pobegne iz Francuske preko aerodroma Roissy. Le Parisien je ranije izvestio da su uhapšena dva muškarca i naveo da je treća osoba locirana severoistočno od Pariza. Potraga je pokrenuta nakon što su četiri osobe provalile u Luvr usred bela dana prošle nedelje i ukrale osam komada nakita, uključujući kraljevske ogrlice, tiare i minđuše. Drska pljačka trajala