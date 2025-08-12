(Video): Snimak vatrogasca koji se probija kroz vatrenu stihiju u Crnoj Gori ledi krv u žilama! Pogledajte jeziv trenutak: Kao da će ga vatra u svakom momentu "progutati"

Veliki požari od jutros prave haos u Crnoj Gori. Vatrogasci ceo dan rade na gašenju vatre, a snimak koji se pojavio na Tik-Toku izaziva jezu i svedoči katastrofi.

Naime, na društvenim mrežama pojavio se dramatičan snimak jednog od vatrogasca koji prolazi kroz šumski pojas potpuno obuhvaćen plamenom. Oko njega sve gori i čini se kao da će ga vatra u svakom trenutku progutati. Vatrogasci su ponovo pokazali hrabrost i spremnost da ugroze i sopstveni život kako bi spasili sve što se spasiti može. Podsećamo, iznad Čanja u Crnoj Gori jutros se rasplamsao ogroman požar, a gusti dim je stigao i do plaža. Prema informacijama koje su