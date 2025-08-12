(Video): Snimak vatrogasca koji se probija kroz vatrenu stihiju u Crnoj Gori ledi krv u žilama! Pogledajte jeziv trenutak: Kao da će ga vatra u svakom momentu "progutati"

Blic pre 1 sat
(Video): Snimak vatrogasca koji se probija kroz vatrenu stihiju u Crnoj Gori ledi krv u žilama! Pogledajte jeziv trenutak: Kao…

Veliki požari od jutros prave haos u Crnoj Gori. Vatrogasci ceo dan rade na gašenju vatre, a snimak koji se pojavio na Tik-Toku izaziva jezu i svedoči katastrofi.

Naime, na društvenim mrežama pojavio se dramatičan snimak jednog od vatrogasca koji prolazi kroz šumski pojas potpuno obuhvaćen plamenom. Oko njega sve gori i čini se kao da će ga vatra u svakom trenutku progutati. Vatrogasci su ponovo pokazali hrabrost i spremnost da ugroze i sopstveni život kako bi spasili sve što se spasiti može. Podsećamo, iznad Čanja u Crnoj Gori jutros se rasplamsao ogroman požar, a gusti dim je stigao i do plaža. Prema informacijama koje su
(Video) Jezivi snimci iz crne gore: Apokaliptični prizori brda iznad Buljarice: Kao da ih guta lava, sve crveno kao krv

Blic pre 3 sata
Harec: Izrael bi mogao da otkaže ili odloži plan o Gazi ako Hamas učini ustupke

RTV pre 26 minuta
(VIDEO) Patrijarh Porfirije i Dodik beru borovnice na Jahorini

Danas pre 31 minuta
Pucnjava ispred prodavnice Target u Ostinu: Troje mrtvih, osumnjičeni u pritvoru

Danas pre 31 minuta
Turski mediji tvrdi: Kijevska vlast prebacuje milione u Emirate

Večernje novosti pre 6 minuta
Zelenskog čeka ozbiljan hladan tuš nakon sastanka Putina: I Trampa?! Predsednik SAD najavio nešto veoma loše: "Neću praviti…

Blic pre 1 sat