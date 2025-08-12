„Obožavao sam je“: Rade Šerbedžija o odlasku Gabi Novak

„Kad je Matija otišao, svi smo se mi, njeni bliski prijatelji bojali hoće li to srce izdržati.

Nije izdržalo“, rekao je Rade Šerbedžija povodom smrti hrvatske pevačice Gabi Novak. Poznati glumac i pevač objavio je video na Fejsbuku, u kojem se oprostio od svoje dugogodišnje koleginice i prijateljice. „Gabi Novak je bila najpre jedna od najbožanstvenijih pevačica i umetnica. Bila je zaista prijateljica mnogim ljudima. Obožavao sam je. Imao sam tu čast da budem toliko godina uz nju i celu tu fantastičnu familiju“, kazao Šerbedžija. „Bila je tako nekako tiha,