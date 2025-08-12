Požari u Crnoj Gori: Stradao vojnik, drugi teško povređen

Danas pre 46 minuta  |  BBC News na srpskom
U jeku letnje turističke sezone, vatrogasne službe bore se sa požarima od juga do severa Crne Gore.

Najteža situacija je na području crnogorskog glavnog grada Podgorice, kao u nekim primorskim oblastima, javljaju mediji u Crnoj Gori. Prilikom gašenja vatre koja ne jenjava jedan vojnik je stradao, dok je drugi zadobio teške telesne povrede i smešten je u Kliničkom centru Crne Gore, potvrdilo je Ministarstvo odbrane te zemlje. Do nesreće je došlo kada se cisterna za vodu kojom su upravljali, prevrnula i skliznula niz strmu padinu pored puta, saopštili su.
Crna GoraPodgoricapožar

