Cisterna skliznula niz strminu vatra progutala jedan život Otac četvoro dece Dejan Božović (42) krenuo da pomogne u gašenju požara u rejonu Kuča, pa tragično nastradao

PODGORICA: Teško povređeni vodnik Marko Iković (43), koji je bio s Dejanom, zbrinut je i prevezen na medicinsko lečenje

Mlađi vodnik Dejan Božović (42) iz Danilovgrada je stradao, a vodnik Marko Iković (43) zadobio je teške telesne povrede tokom angažovanja na gašenju požara u rejonu Kuča, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Crne Gore. Nesreća se dogodila kada se cisterna za vodu, kojom su upravljali, prevrnula i skliznula niz strmu padinu pored puta ka mestu Kupusci u Kučima, javlja RTCG. "Mlađi vodnik Božović bio je pripadnik 1. pešadijskog bataljona, oženjen i otac četvoro dece.