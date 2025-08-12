"Putin trampu nudi izlaz, ovo su naši uslovi" Evo šta je savetnik Kremlja rekao, otkrio je karte pred samit dvojice lidera na Aljasci

Dmitrij Suslov, zamenik direktora Centra za evropske i međunarodne studije pri Višoj školi ekonomije u Moskvi i uticajni savetnik Kremlja po pitanjima spoljne politike Rusije, dao je intervju italijanskom listu Korijere dela sera.

Intervju je dao uoči samita američkog predsednika Donalda Trampa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina na Aljasci. Govorio je o Putinovim uslovima za postizanje dogovora između Rusije i SAD. Na pitanje o tome šta očekuje od samita Trampa i Putina na Aljasci, koji je zakazan za petak, Suslov je kazao da "postoje dve moguće opcije". - Prva je da dvojica predsednika usvoje bilateralni rusko-američki plan za postizanje primirja u Ukrajini. To je za Kremlj od