Orban: Ukrajinci su izgubili rat, Rusija je pobijedila

BUDIMPEŠTA - Rusija je pobijedila u ratu s Ukrajinom, rekao je mađarski premijer Viktor Orban uoči susreta američkog i ruskog predsjednika u petak na Aljasci.

Mađarski predsjednik vlade koji održava bliske odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom usprkos ruskoj agresiji na Ukrajinu u ponedjeljak je bio jedini čelnik neke članice EU-a koji nije podržao zajedničku izjavu u kojoj se naglašava da Ukrajina mora imati pravo odlučivati o svojoj budućnosti. "Sada govorimo kao da je ovo neizvjesna ratna situacija, ali nije. Ukrajinci su izgubili rat. Rusija ga je dobila", rekao je Orban u razgovoru za YouTube kanal