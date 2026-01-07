Kipar preuzima predsedavanje EU, Zelenski prisustvovao ceremoniji u Nikoziji

NIN pre 53 minuta  |  Tanjug
Kipar preuzima predsedavanje EU, Zelenski prisustvovao ceremoniji u Nikoziji

Kipar je preuzeo rotirajuće predsedavanje Evropskom unijom, započinjući svoj šestomesečni mandat sastankom u Nikoziji kojem su prisustvovali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

Ovo je drugi put da istočnomediteransko ostrvo predsedava EU, preneo je Rojters. Ceremonija u Nikoziji uključila je i predstavnike zemalja Bliskog istoka, uključujući libanskog predsednika Džozefa Auna, što je naglasilo težnju Kipra da bude most između Evrope i regiona. Kiparski predsednik Nikos Hristodulides rekao je da će predsedavanje odgovarati "stalno brojnim izazovima" i raditi na jačanju autonomije EU i evropskih integracija. Hristodulides je imao i
