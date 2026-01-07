Fico: Slovačka neće učestvovati u još jednom ratnom kreditu Ukrajini

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Fico: Slovačka neće učestvovati u još jednom ratnom kreditu Ukrajini

Slovački premijer Robert Fico izjavio je danas da Slovačka neće učestvovati ni u kakvim daljim ratnim kreditima Ukrajini, navodeći da takvi krediti samo produžavaju patnju što je, kako je naveo, u oštroj suprotnosti sa mirovnom politikom trenutne vlade.

On je kazao da "nijedan slovački vojnik neće ući na teritoriju Ukrajine kao deo multinacionalnih vojnih snaga", dok je njegova vlada na vlasti, prenosi TASR. "Nakon što sam dobio poziv u Sjedinjene Države da se sastanem sa predsednikom Donaldom Trampom, opozicija me je optužila da sam sam organizovao poziv, a sada traže da odbijem posetu. Istovremeno, opozicija me kritikuje što nisam išao u Pariz na sastanak takozvane 'Koalicije voljnih' da pomognu Ukrajini do
