Fico: Nijedan slovački vojnik neće biti poslat u Ukrajinu

Sputnik pre 1 sat
Fico: Nijedan slovački vojnik neće biti poslat u Ukrajinu

Slovački premijer Robert Fico izjavio je da dok god je on na čelu vlade zemlje, nijedan slovački vojnik neće biti poslat u Ukrajinu.

Fico je dodao i da krediti Evropske unije za pokrivanje vojnih potreba Kijeva samo produžavaju patnje ukrajinskog naroda. „Ako se ‘koalicija voljnih’ zalaže za izdavanje još 90 milijardi evra vojnog kredita Ukrajini, Slovačka ih u tome ne može sprečiti. Međutim, ja kao šef vlade, osigurao sam da Slovačka neće učestvovati u ovom vojnom kreditu, baš kao što su to odlučile Mađarska i Češka. Bilo kakvi vojni krediti samo produžavaju patnje u Ukrajini, što je u
