U Novom Pazaru policija sprečila blokadu ulaza u zgradu suda

Grupa studenata u blokadi i građana pokušala je jutros da blokira sva tri ulaza u zgradu suda u Novom Pazaru i da onemoguće zaposlene da dođu na svoja radna mesta, ali ih je policija sprečila u tome.

Policija je okupljene, koji traže oslobađanje preostale dvojice uhapšenih zbog sumnje da su 29. jula napali policajce tokom protesta ispred DUNP-a, potisnula sa ulaza u sud i oni su trenutno na Žitnom trgu, ispred zgrade suda. Na ulazu u sud i dalje su raspoređeni pripadnici policije. Grupa studenata u blokadi i građana od jutros u 6 sati protestuje ispred suda u Novom Pazaru, tražeći oslobađanje preostale dvojice uhapšenih osumnjičenih za napad na pripadnike