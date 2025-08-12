Rasvetljena teška krađa

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Knjaževcu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru, odelјenja u Knjaževcu, podneće krivičnu prijavu protiv četrdesettrogodišnjeg muškarca iz Knjaževca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa na naročito drzak način.

On se sumnjiči da je juče na ulici u Knjaževcu prišao šezdesetogodišnjoj ženi i istrgao joj torbu iz koje je ukrao veću količinu novca, a zatim pobegao. Policija ga je, brzim i efikasnim radom, identifikovala i pronašla, a kod njega je nađen gotovo sav novac koji je vraćen oštećenoj. Protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.