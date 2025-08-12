Rasvetljena teška krađa

Glas Zaječara pre 1 sat  |  Anđela Risantijević
Rasvetljena teška krađa

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Knjaževcu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru, odelјenja u Knjaževcu, podneće krivičnu prijavu protiv četrdesettrogodišnjeg muškarca iz Knjaževca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa na naročito drzak način.

On se sumnjiči da je juče na ulici u Knjaževcu prišao šezdesetogodišnjoj ženi i istrgao joj torbu iz koje je ukrao veću količinu novca, a zatim pobegao. Policija ga je, brzim i efikasnim radom, identifikovala i pronašla, a kod njega je nađen gotovo sav novac koji je vraćen oštećenoj. Protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Osumnjičenom Zrenjanincu određen kućni pritvor: Držao kokain u vikendici kod Stajićeva

Osumnjičenom Zrenjanincu određen kućni pritvor: Držao kokain u vikendici kod Stajićeva

Zrenjaninski pre 49 minuta
Uzeo pušku, pa otišao do bratovljeve kuće i zapucao Na saslušanju, izneo odbranu pa je predložio sporazum

Uzeo pušku, pa otišao do bratovljeve kuće i zapucao Na saslušanju, izneo odbranu pa je predložio sporazum

Alo pre 9 minuta
Potvrđena optužnica protiv Novice Antića i drugih iz Vojnog sindikata Srbije: Sumnja se da su u džep stavili preko 62 miliona…

Potvrđena optužnica protiv Novice Antića i drugih iz Vojnog sindikata Srbije: Sumnja se da su u džep stavili preko 62 miliona

Blic pre 59 minuta
Muškarac koji je pucao iz lovačke puške u Leskovcu osuđen na godinu dana zatvora

Muškarac koji je pucao iz lovačke puške u Leskovcu osuđen na godinu dana zatvora

RTV pre 1 sat
VJT u Novom Sadu: Nova optužnica protiv Novice Antića i vojnih sindikalaca

VJT u Novom Sadu: Nova optužnica protiv Novice Antića i vojnih sindikalaca

Nedeljnik pre 1 sat
Potvrđena optužnica protiv Novice Antića i drugih iz Vojnog sindikata Srbije: Sumnja se da su u džep stavili preko 62 miliona…

Potvrđena optužnica protiv Novice Antića i drugih iz Vojnog sindikata Srbije: Sumnja se da su u džep stavili preko 62 miliona

Blic pre 59 minuta
Potvrđena optužnica protiv bivšeg predsednika Vojnog sindikata Srbije i još devet osoba

Potvrđena optužnica protiv bivšeg predsednika Vojnog sindikata Srbije i još devet osoba

Slobodna Evropa pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ZaječarTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaKnjaževac

Hronika, najnovije vesti »

Tri godine od masovnog ubistva na Cetinju: Porodice traže odgovornost

Tri godine od masovnog ubistva na Cetinju: Porodice traže odgovornost

Insajder pre 9 minuta
Poslanik Demokratske partije Kosova: Kriminalne bande zarobile državu

Poslanik Demokratske partije Kosova: Kriminalne bande zarobile državu

Beta pre 34 minuta
Nastavlja se istraga o “Generalštabu”: Veštačenja u toku, tri meseca nakon hapšenja

Nastavlja se istraga o “Generalštabu”: Veštačenja u toku, tri meseca nakon hapšenja

Serbian News Media pre 48 minuta
Poznato stanje tinejdžera izbodenog na Miljakovcu: Inspektorima ispričao netačnu verziju događaja

Poznato stanje tinejdžera izbodenog na Miljakovcu: Inspektorima ispričao netačnu verziju događaja

Nova pre 9 minuta
Belgijanac vozio 215 km/h na auto-putu kod Sremske Mitrovice

Belgijanac vozio 215 km/h na auto-putu kod Sremske Mitrovice

Serbian News Media pre 28 minuta