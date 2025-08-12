Požar u naselju Kostol kod Kladova pod kontrolom, odbranjene kuće i angažovana tri helikoptera

Naslovi.ai pre 29 minuta

Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić potvrdio kontrolu požara i odbranu desetak kuća, uz angažman tri helikoptera.

Veliki požar u naselju Kostol kod Kladova, koji je zahvatio preko 150 hektara i doveo do proglašenja vanredne situacije, sada je stavljen pod kontrolu. Požar je ugrozio kuće, vikendice i poljoprivredne površine, ali su vatrogasci uspeli da odbrane desetak kuća. RTV RTS N1 Info RINA Ist media Blic

U gašenju su učestvovale vatrogasno-spasilačke jedinice iz Kladova, Negotina i Bora, sa sedam vozila i 15 vatrogasaca, kao i meštani i javna preduzeća sa mehanizacijom. Angažovana su tri helikoptera MUP-a, uključujući Super Puma i H-145, koji su pomagali iz vazduha. RINA Blic Blic

Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić je na licu mesta potvrdio da je požar u Kostolu stavljen pod kontrolu, ali upozorava na moguću opasnost od jakog vetra. U Srbiji je trenutno aktivno 28 požara. Predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić apelovao je na građane da ne pale vatru na otvorenom. Danas Telegraf Radio 021