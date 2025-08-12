(Foto, video) sve sprženo, dim na sve strane! Jezivi snimci iz vazduha: Bukti požar kod Kladova, vatra blizu naselja, vatrogasci brane domove

Blic pre 47 minuta
(Foto, video) sve sprženo, dim na sve strane! Jezivi snimci iz vazduha: Bukti požar kod Kladova, vatra blizu naselja…

Dramatični snimci i fotografije stižu iz Kladova! Veliki broj pripadnika vatrogasnih jedinica od jutros se bori sa vatrom, a u tome im pomažu i dva helikoptera MUP-a, "Super Puma" i H-145. Veći deo opštine je pod dimom, a kako se može videti, vatra je blizu naselja,a samim tim i domova! Na snimcima se vidi i kako su silne njive bukvalno spržene!

Na lice mesta stigao je načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, a svi resursi, i ljudski i materijalni, angažovani su kako bi se buktinja stavila pod kontrolu. Na snimcima iz vazduha - tužan prizor, veći deo površine koji je bio zahvaćen vatrom, sada je bukvalno spržen. Kako Blic saznaje, spaseno je nekoliko desetina kuća, dok je u ovom trenutku ugroženo još nekoliko domova. Vatrogasci daju sve od sebe da zaustave vatrenu stihiju i spasu kuće meštana.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Požar u naselju Kostol kod Kladova stavljen pod kontrolu, traje borba sa drugim požarima u Srbiji

Požar u naselju Kostol kod Kladova stavljen pod kontrolu, traje borba sa drugim požarima u Srbiji

Naslovi.ai pre 18 minuta
Veliki požar u Kostolu kod Kladova, u gašenju učestvuju i dva helikoptera

Veliki požar u Kostolu kod Kladova, u gašenju učestvuju i dva helikoptera

RTS pre 17 minuta
"Ugrožene su kuće i vikendice": Dramatično u Kladovu zbog požara, uvedena vanredna situacija: Sa terena se oglasio predsednik…

"Ugrožene su kuće i vikendice": Dramatično u Kladovu zbog požara, uvedena vanredna situacija: Sa terena se oglasio predsednik opštine i uputio važan apel

Blic pre 32 minuta
(FOTO) Vanredna situacija uvedena u Kladovu, vatra guta oko 150 hektara površine

(FOTO) Vanredna situacija uvedena u Kladovu, vatra guta oko 150 hektara površine

Sandžak haber pre 47 minuta
Prve slike i snimci stravičnog požara kod Kladova: Dim prekrio grad, vatra bukti, ne vidi se prst pred okom

Prve slike i snimci stravičnog požara kod Kladova: Dim prekrio grad, vatra bukti, ne vidi se prst pred okom

Telegraf pre 1 sat
Ogroman broj požara u Srbiji! Vatra u Kladovu spržila sve, vatrogasci odbranili 10 kuća: Oglasio se načelnik

Ogroman broj požara u Srbiji! Vatra u Kladovu spržila sve, vatrogasci odbranili 10 kuća: Oglasio se načelnik

Telegraf pre 26 minuta
(VIDEO) Požar u naselju Kostol kod Kladova, u gašenje uključeni helikopteri

(VIDEO) Požar u naselju Kostol kod Kladova, u gašenje uključeni helikopteri

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MUPhelikopterpožar

Društvo, najnovije vesti »

Požar u naselju Kostol kod Kladova stavljen pod kontrolu, traje borba sa drugim požarima u Srbiji

Požar u naselju Kostol kod Kladova stavljen pod kontrolu, traje borba sa drugim požarima u Srbiji

Naslovi.ai pre 18 minuta
Ukinuta blokada suda, puštena i poslednja dvojica uhapšenih u Novom Pazaru

Ukinuta blokada suda, puštena i poslednja dvojica uhapšenih u Novom Pazaru

Beta pre 7 minuta
Polaganje male mature u dodatnom roku - 13, 14, 15. avgusta

Polaganje male mature u dodatnom roku - 13, 14, 15. avgusta

RTV pre 7 minuta
Sud u Novom Pazaru odredio kućni pritvor dvojici osumnjičenih za napad na policajce

Sud u Novom Pazaru odredio kućni pritvor dvojici osumnjičenih za napad na policajce

RTV pre 7 minuta
Prekinuta blokada u Novom Pazaru: Dvojici kućni pritvor

Prekinuta blokada u Novom Pazaru: Dvojici kućni pritvor

Nedeljnik pre 16 minuta