(Foto, video) sve sprženo, dim na sve strane! Jezivi snimci iz vazduha: Bukti požar kod Kladova, vatra blizu naselja, vatrogasci brane domove

Dramatični snimci i fotografije stižu iz Kladova! Veliki broj pripadnika vatrogasnih jedinica od jutros se bori sa vatrom, a u tome im pomažu i dva helikoptera MUP-a, "Super Puma" i H-145. Veći deo opštine je pod dimom, a kako se može videti, vatra je blizu naselja,a samim tim i domova! Na snimcima se vidi i kako su silne njive bukvalno spržene!

Na lice mesta stigao je načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, a svi resursi, i ljudski i materijalni, angažovani su kako bi se buktinja stavila pod kontrolu. Na snimcima iz vazduha - tužan prizor, veći deo površine koji je bio zahvaćen vatrom, sada je bukvalno spržen. Kako Blic saznaje, spaseno je nekoliko desetina kuća, dok je u ovom trenutku ugroženo još nekoliko domova. Vatrogasci daju sve od sebe da zaustave vatrenu stihiju i spasu kuće meštana.