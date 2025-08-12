Požar u naselju Kostol kod Kladova lokalizovan, odbranjene kuće i angažovani helikopteri

Naslovi.ai pre 22 minuta
Sektor za vanredne situacije MUP-a uspešno lokalizovao požar koji je zahvatio preko 100 hektara, bez povređenih i sa odbranom desetak kuća.

Požar u naselju Kostol kod Kladova, koji je zahvatio preko 150 hektara i doveo do proglašenja vanredne situacije, uspešno je lokalizovan. Požar je ugrozio kuće, vikendice i poljoprivredne površine, ali su vatrogasci uspeli da odbrane desetak kuća. RTV RTS N1 Info RINA Ist media Blic

U gašenju je učestvovalo više od 50 vatrogasaca-spasilaca, dva helikoptera Helikopterske jedinice MUP-a, pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Kladova, Negotina i Bora, kao i meštani i javna preduzeća sa mehanizacijom. RINA Blic Blic

Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić potvrdio je lokalizaciju požara, ali upozorava na moguću opasnost od jakog vetra. U Srbiji je trenutno aktivno 28 požara. Predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić apelovao je na građane da ne pale vatru na otvorenom. Danas Telegraf Radio 021

Ključne reči

BorJavna preduzećaMUPhelikoptervanredna situacijaKladovopožar

