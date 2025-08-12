Veliki požar u naselju Kostol kod Kladova, proglašena vanredna situacija

Naslovi.ai pre 7 minuta
Veliki požar u naselju Kostol kod Kladova, proglašena vanredna situacija

Požar je zahvatio preko 150 hektara, angažovane su helikopterske jedinice i svi raspoloživi kapaciteti za gašenje.

U naselju Kostol, opština Kladovo, izbio je veliki požar koji je zahvatio više od 150 hektara, zbog čega je proglašena vanredna situacija. Požar se brzo širi, ugrožavajući kuće i vikendice u okolini. N1 Info RINA Ist media

U gašenju učestvuju vatrogasno-spasilačke jedinice iz Kladova, Negotina i Bora, sa sedam vozila i 15 vatrogasaca, kao i meštani i javna preduzeća sa mehanizacijom. Angažovane su i dve helikopterske jedinice Sektora za vanredne situacije koje pomažu iz vazduha. RINA Blic Ist media

Predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić apelovao je na građane da ne pale vatru na otvorenom i istakao da se situacija menja iz čas u čas. Na lice mesta je stigao načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić koji nadgleda intervenciju. Radio 021 N1 Info Blic

Povezane vesti »

(VIDEO) Požar u naselju Kostol kod Kladova, u gašenje uključeni helikopteri

(VIDEO) Požar u naselju Kostol kod Kladova, u gašenje uključeni helikopteri

N1 Info pre 45 minuta
Vanredna situacija u Kladovu. Veliki požar u Kostolu preti kućama i imovini

Vanredna situacija u Kladovu. Veliki požar u Kostolu preti kućama i imovini

Ist media pre 25 minuta
FOTO, VIDEO: Veliki požar kod Kladova, proglašena vanredna situacija, a gori i u Topličkom okrugu

FOTO, VIDEO: Veliki požar kod Kladova, proglašena vanredna situacija, a gori i u Topličkom okrugu

Radio 021 pre 41 minuta
Vanredna situacija u Kladovu zbog požara: U gašenje uključen i helikopter

Vanredna situacija u Kladovu zbog požara: U gašenje uključen i helikopter

Serbian News Media pre 10 minuta
(Foto) Vanredna situacija uvedena u Kladovu, vatra guta oko 150 hektara površine

(Foto) Vanredna situacija uvedena u Kladovu, vatra guta oko 150 hektara površine

IndeksOnline pre 25 minuta
Vanredna situacija kod Kladova: Požare gase helikopteri

Vanredna situacija kod Kladova: Požare gase helikopteri

Nedeljnik pre 11 minuta
Veliki požar bukti kod Kladova, proglašena vanredna situacija u delu opštine

Veliki požar bukti kod Kladova, proglašena vanredna situacija u delu opštine

Sputnik pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BorJavna preduzećavanredna situacijaKladovopožar

Društvo, najnovije vesti »

Veliki požar u naselju Kostol kod Kladova, proglašena vanredna situacija

Veliki požar u naselju Kostol kod Kladova, proglašena vanredna situacija

Naslovi.ai pre 7 minuta
RHMZ upozorava na visoku temperaturu i ekstremne uslove za nastanak požara

RHMZ upozorava na visoku temperaturu i ekstremne uslove za nastanak požara

Insajder pre 46 minuta
(VIDEO) Požar u naselju Kostol kod Kladova, u gašenje uključeni helikopteri

(VIDEO) Požar u naselju Kostol kod Kladova, u gašenje uključeni helikopteri

N1 Info pre 45 minuta
Vanredna situacija u Kladovu zbog požara: U gašenje uključen i helikopter

Vanredna situacija u Kladovu zbog požara: U gašenje uključen i helikopter

Serbian News Media pre 10 minuta
FOTO, VIDEO: Veliki požar kod Kladova, proglašena vanredna situacija, a gori i u Topličkom okrugu

FOTO, VIDEO: Veliki požar kod Kladova, proglašena vanredna situacija, a gori i u Topličkom okrugu

Radio 021 pre 41 minuta