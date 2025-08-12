Veliki požar u naselju Kostol kod Kladova, proglašena vanredna situacija

Naslovi.ai pre 7 minuta

Požar je zahvatio preko 150 hektara, angažovane su helikopterske jedinice i svi raspoloživi kapaciteti za gašenje.

U naselju Kostol, opština Kladovo, izbio je veliki požar koji je zahvatio više od 150 hektara, zbog čega je proglašena vanredna situacija. Požar se brzo širi, ugrožavajući kuće i vikendice u okolini. N1 Info RINA Ist media

U gašenju učestvuju vatrogasno-spasilačke jedinice iz Kladova, Negotina i Bora, sa sedam vozila i 15 vatrogasaca, kao i meštani i javna preduzeća sa mehanizacijom. Angažovane su i dve helikopterske jedinice Sektora za vanredne situacije koje pomažu iz vazduha. RINA Blic Ist media

Predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić apelovao je na građane da ne pale vatru na otvorenom i istakao da se situacija menja iz čas u čas. Na lice mesta je stigao načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić koji nadgleda intervenciju. Radio 021 N1 Info Blic