Napeto u Novom Pazaru: Ukinut pritvor uhapšenima, policija intervenisala na blokadi

NIN pre 1 sat
Napeto u Novom Pazaru: Ukinut pritvor uhapšenima, policija intervenisala na blokadi

Osnovni sud u Novom Pazaru ukinuo je danas pritvor za preostalo dvoje građana koji su branili studente Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) i odredio im meru kućnog pritvora.

Predsednik Osnovnog suda u Novom Pazaru Edin Hodžić obratio se danas studentima i građanima koji protestuju ispred suda, navodeći da je pritvor dvojici osumnjičenih zamenjen za meru zabrane napuštanja stana uz primenu mera elektronskog nadzora. "Ta rešenja su već poslata u okružni zatvor u Novom Pazaru i ova lica će biti u toku dana prebačena", rekao je Hodžić. Nakon potvrde da je i preostaloj dvojici uhapšenih određen kućni pritvor, blokada koja je trajala od
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Ukinut pritvor za dvoje građana uhapšenih u Novom Pazaru, određen im kućni pritvor

Ukinut pritvor za dvoje građana uhapšenih u Novom Pazaru, određen im kućni pritvor

Serbian News Media pre 34 minuta
Dvojici određen kućni pritvor, okončani protesti ispred Suda u Novom Pazaru

Dvojici određen kućni pritvor, okončani protesti ispred Suda u Novom Pazaru

IndeksOnline pre 14 minuta
Ukinut pritvor za poslednjih dvoje osumnjičenih u Novom Pazaru, prekinuta blokada suda

Ukinut pritvor za poslednjih dvoje osumnjičenih u Novom Pazaru, prekinuta blokada suda

Novi magazin pre 19 minuta
Ukinut pritvor za poslednjih dvoje osumnjičenih u Novom Pazaru, prekinuta blokada suda

Ukinut pritvor za poslednjih dvoje osumnjičenih u Novom Pazaru, prekinuta blokada suda

N1 Info pre 1 sat
Ukinuta blokada suda, puštena i poslednja dvojica uhapšenih u Novom Pazaru

Ukinuta blokada suda, puštena i poslednja dvojica uhapšenih u Novom Pazaru

Beta pre 1 sat
Sud u Novom Pazaru odredio kućni pritvor dvojici osumnjičenih za napad na policajce

Sud u Novom Pazaru odredio kućni pritvor dvojici osumnjičenih za napad na policajce

RTV pre 1 sat
Određen kućni pritvor za preostalo dvoje privedenih u Novom Pazaru

Određen kućni pritvor za preostalo dvoje privedenih u Novom Pazaru

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarMinistarstvo unutrašnjih poslovaprotestiPolicijaTrajalTrayal

Društvo, najnovije vesti »

(FOTO) Postavljaju se betonske barijere oko „Ćacilenda“

(FOTO) Postavljaju se betonske barijere oko „Ćacilenda“

N1 Info pre 49 minuta
Požar u naselju Kostol kod Kladova pod kontrolom, odbranjene kuće i angažovana tri helikoptera

Požar u naselju Kostol kod Kladova pod kontrolom, odbranjene kuće i angažovana tri helikoptera

Naslovi.ai pre 30 minuta
N1 Direktno: "Batinaši nisu dobrodošli!"

N1 Direktno: "Batinaši nisu dobrodošli!"

N1 Info pre 24 minuta
Austrijski kancelar sutra u Beogradu o pristupanju EU, ekonomskoj saradnji

Austrijski kancelar sutra u Beogradu o pristupanju EU, ekonomskoj saradnji

Beta pre 14 minuta
Zbog požara vanredna situacija na delu opštine Kladovo , odbranjeno desetak kuća

Zbog požara vanredna situacija na delu opštine Kladovo , odbranjeno desetak kuća

RTV pre 39 minuta