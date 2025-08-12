Napeto u Novom Pazaru: Ukinut pritvor uhapšenima, policija intervenisala na blokadi

Osnovni sud u Novom Pazaru ukinuo je danas pritvor za preostalo dvoje građana koji su branili studente Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) i odredio im meru kućnog pritvora.

Predsednik Osnovnog suda u Novom Pazaru Edin Hodžić obratio se danas studentima i građanima koji protestuju ispred suda, navodeći da je pritvor dvojici osumnjičenih zamenjen za meru zabrane napuštanja stana uz primenu mera elektronskog nadzora. "Ta rešenja su već poslata u okružni zatvor u Novom Pazaru i ova lica će biti u toku dana prebačena", rekao je Hodžić. Nakon potvrde da je i preostaloj dvojici uhapšenih određen kućni pritvor, blokada koja je trajala od