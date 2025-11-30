U Hrvatskoj antifašistički marševi, protesti u četiri grada

Beta pre 2 sata

Hiljade ljudi okupilo se u četiri grada širom Hrvatske na protestnim marševima u organizaciji inicijative "Ujedinjeni protiv fašizma" kako bi izrazili zabrinutost zbog govora mržnje i porasta nasilja u društvu.

Protesti koji se održavaju u Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru, počeli su danas u podne sa većih gradskih trgova, prenosi hrvatski N1.

Zagrebački marš krenuo je sa Glavne železničke stanice prema Trgu bana Josipa Jelačića, prenosi portal Hrvatske radiotelevizije (HRT).

Organizatori protesta upozoravaju da se sve češće po gradovima vide fašistički grafiti, kao i da se često preti kulturnim programima, pojedincima i društvenim inicijativama.

"Ono što vidimo kao širi povod je povećana fašizacija našeg društva, netrpeljivost prema drugima i drugačijima, relativizacija ustaških zločina, korištenje pozdrava 'ZDS' (Za dom spremni!)", izjavila je članica inicijative "Ujedinjeni protiv fašizma" Ivona Grgurinović, dodaje HRT.

U Rijeci je, na Jadranskom trgu, demonstrante dočekala skupina mlađih maskiranih muškaraca koji se protive protestu, dok je skup osiguravala interventna jedinica policije.

Više od hiljadu ljudi okupilo se i u Puli, a protestu su se pridružili i istarski župan Boris Miletić, gradonačelnik Peđa Grbin i drugi lokalni zvaničnici.

Građani su nosili transparente "Alergični na fašizam", "Sloboda je jača od straha" i "Fašisti paraziti društva", a u Zagrebu je primećen i natpis "Imam više zajedničkog sa srpskim studentima nego hrvatskim nacionalistima".

Protest je organizovan i u Zadru, gde su se građani okupili na Obali kneza Branimira.

Inicijativa "Ujedinjeni protiv fašizma" okuplja desetak organizacija, a nastala je, po organizatorima današnjih marševa, "kao odgovor na sveprisutno nasilje, strah, pretnje i zabrane".

"Nećemo dopustiti da zabrane i nasilje postanu pravilo. Na njihove prijetnje nećemo reagovati strahom, nego ujedinjenim antifašističkim otporom! Dosta smo ćutali, marširajmo opet svi zajedno prema oslobođenju! Marš je samo početak. Naš zajednički rad ne sme stati dok ne iskorenimo fašizam i učinimo naše gradove i sela sigurnima za sve", stoji u najavi organizatora.

(Beta, 30.11.2025)