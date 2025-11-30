U Hrvatskoj antifašistički marševi, protesti u četiri grada

Beta pre 2 sata

Hiljade ljudi okupilo se u četiri grada širom Hrvatske na protestnim marševima u organizaciji inicijative "Ujedinjeni protiv fašizma" kako bi izrazili zabrinutost zbog govora mržnje i porasta nasilja u društvu. 

Protesti koji se održavaju u Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru, počeli su danas u podne sa većih gradskih trgova, prenosi hrvatski N1. 

Zagrebački marš krenuo je sa Glavne železničke stanice prema Trgu bana Josipa Jelačića, prenosi portal Hrvatske radiotelevizije (HRT). 

Organizatori protesta upozoravaju da se sve češće po gradovima vide fašistički grafiti, kao i da se često preti kulturnim programima, pojedincima i društvenim inicijativama. 

"Ono što vidimo kao širi povod je povećana fašizacija našeg društva, netrpeljivost prema drugima i drugačijima, relativizacija ustaških zločina, korištenje pozdrava 'ZDS' (Za dom spremni!)", izjavila je članica inicijative "Ujedinjeni protiv fašizma" Ivona Grgurinović, dodaje HRT. 

U Rijeci je, na Jadranskom trgu, demonstrante dočekala skupina mlađih maskiranih muškaraca koji se protive protestu, dok je skup osiguravala interventna jedinica policije. 

Više od hiljadu ljudi okupilo se i u Puli, a protestu su se pridružili i istarski župan Boris Miletić, gradonačelnik Peđa Grbin i drugi lokalni zvaničnici. 

Građani su nosili transparente "Alergični na fašizam", "Sloboda je jača od straha" i "Fašisti paraziti društva", a u Zagrebu je primećen i natpis "Imam više zajedničkog sa srpskim studentima nego hrvatskim nacionalistima". 

Protest je organizovan i u Zadru, gde su se građani okupili na Obali kneza Branimira. 

Inicijativa "Ujedinjeni protiv fašizma" okuplja desetak organizacija, a nastala je, po organizatorima današnjih marševa, "kao odgovor na sveprisutno nasilje, strah, pretnje i zabrane". 

"Nećemo dopustiti da zabrane i nasilje postanu pravilo. Na njihove prijetnje nećemo reagovati strahom, nego ujedinjenim antifašističkim otporom! Dosta smo ćutali, marširajmo opet svi zajedno prema oslobođenju! Marš je samo početak. Naš zajednički rad ne sme stati dok ne iskorenimo fašizam i učinimo naše gradove i sela sigurnima za sve", stoji u najavi organizatora. 

(Beta, 30.11.2025)

Povezane vesti »

Incidenti na antifašističkim skupovima u Hrvatskoj

Incidenti na antifašističkim skupovima u Hrvatskoj

Vesti online pre 50 minuta
Incidenti na antifašističkim skupovima u Hrvatskoj — reagovala policija, jedna osoba uhapšena

Incidenti na antifašističkim skupovima u Hrvatskoj — reagovala policija, jedna osoba uhapšena

Sputnik pre 49 minuta
Protestni marš građana "Ujedinjeni protiv fašizma" obeležili incidenti i hapšenje: Održan u četiri grada u Hrvatskoj

Protestni marš građana "Ujedinjeni protiv fašizma" obeležili incidenti i hapšenje: Održan u četiri grada u Hrvatskoj

Euronews pre 1 sat
Napadnuti borci protiv fašizma u Zadru! Huligani u crnom sa glisera gađali crvenom bojom učesnike antifašističkog marša (video)…

Napadnuti borci protiv fašizma u Zadru! Huligani u crnom sa glisera gađali crvenom bojom učesnike antifašističkog marša (video)

Kurir pre 1 sat
Antifašistički marševi širom Hrvatske, protesti u četiri grada: "Zabrinutost zbog govora mržnje i porasta nasilja"

Antifašistički marševi širom Hrvatske, protesti u četiri grada: "Zabrinutost zbog govora mržnje i porasta nasilja"

NIN pre 2 sata
U Hrvatskoj antifašistički marševi, protesti u četiri grada

U Hrvatskoj antifašistički marševi, protesti u četiri grada

Radio sto plus pre 2 sata
(VIDEO) Antifašistički marš u četiri hrvatska grada: U Rijeci i Zadru došli maskirani mladići u crnom

(VIDEO) Antifašistički marš u četiri hrvatska grada: U Rijeci i Zadru došli maskirani mladići u crnom

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaZagrebZadarRijeka

Društvo, najnovije vesti »

Posao koji je postao sve traženiji sa ekspanzijom prodaje nekretnina: Zarada i do 2.000 evra, koji su uslovi

Posao koji je postao sve traženiji sa ekspanzijom prodaje nekretnina: Zarada i do 2.000 evra, koji su uslovi

Euronews pre 19 minuta
Rekonstruisana lica junaka Ćele-kule: U najavi izložba i dokumentarac

Rekonstruisana lica junaka Ćele-kule: U najavi izložba i dokumentarac

RTV pre 5 minuta
Makedoncima Srbija i dalje najveći prijatelj, Bugarska vodeći neprijatelj

Makedoncima Srbija i dalje najveći prijatelj, Bugarska vodeći neprijatelj

N1 Info pre 24 minuta
U Srbiji u oktobru svaki deseti turista bio iz Kine

U Srbiji u oktobru svaki deseti turista bio iz Kine

Vesti online pre 20 minuta
Todorović: Od sutra otopljenje, natprosečno topla prva polovina decembra

Todorović: Od sutra otopljenje, natprosečno topla prva polovina decembra

NIN pre 25 minuta