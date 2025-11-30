Uhapšena dvojica nakon incidenta na antifašističkom maršu u Zadru

Dvoje ljudi uhapšeno je danas zbog incidenta na antifašističkom maršu u Zadru, prenosi portal Index.hr.

Oni se sumnjiče da su na učesnike mašra bacili crvenu farbu. Istovremeno, na jednom od ulaza u grad pripadnici navijačke grupe ''Tornado'' pokušali su da zaustave protestnu kolonu, ali ih je rasterala interventa policija. Demonstrante je, prema pisanju HRT-a, dočekalo Udruženje žena u Domovinskom ratu, koje je učestvovalo u protivskupu.